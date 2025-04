O que explica tempestades de granizo que atingiram cidades do RS

Temporais isolados com abundante queda de granizo atingiram, na tarde desta terça-feira (15), em pleno outono, duas cidades do Norte do Rio Grande do Sul. As tempestades, com chuva e vento, afetaram os municípios de Vacaria e Sananduva, no interior do Estado.

Por que caiu o granizo?

Segundo informações da MetSul Meteorologia, áreas de instabilidade trariam chuva em pontos do Norte e do Nordeste do Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira, assim como em áreas de Santa Catarina e do Paraná. Com a atmosfera resfriada ainda em altitude pela massa de ar frio que chegou ao Estado no começo da semana e maior aquecimento em superfície, se formaram nuvens em ponto isolados de maior desenvolvimento vertical do tipo Cumulus.

O fato de as cidades atingidas estarem em locais de maior altitude igualmente é um fator que colaborou para a queda de granizo.

A Defesa Civil de Vacaria informou que a tempestade provocou danos em cerca de 120 residências, inclusive com buracos em telhados. Moradores que tiveram as suas casas destelhadas pelas pedras de gelo receberam lonas.



As pedras de gelo em Sananduva, que vieram com chuva e fortes rajadas de vento, foram de maior diâmetro que em Vacaria e chegaram a ter tamanho médio a grande.



A Prefeitura de Sananduva informou nas redes sociais que o granizo causou danos nos telhados de várias residências, mas que ainda fazia o levantamento dos estragos e havia pedido ajuda da Defesa Civil.