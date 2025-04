Mínimas seguem baixas no Sul e Norte gaúchos nesta quarta-feira

A quarta-feira (16) começa com frio em algumas regiões do Rio Grande do Sul. As mínimas ainda ficam ao redor ou abaixo dos 10°C em áreas de maior altitude do Sul e do Norte. Também há chance de formação de nevoeiros, especialmente entre a Campanha, a Zona Sul e parte da Costa Doce — em alguns pontos, a névoa pode ser densa.

Depois, ao longo da tarde, o sol predomina e a temperatura se eleva. As máximas devem variar entre 26°C e 28°C na maior parte do território gaúcho.

Na quinta (17), o tempo segue firme na maior parte do Estado. A exceção é a faixa entre os Aparados da Serra e o Litoral Norte, onde não se descarta precipitação leve, isolada e passageira. O amanhecer será ameno, com temperaturas baixas em algumas regiões, e a tarde deve ser de calor em todo o RS. As máximas variam de 25°C a 28°C, podendo passar dos 30°C no Oeste.

Na Capital, a quarta-feira será de tempo firme, com sol e aquecimento gradativo. A mínima deve ficar em 15°C, e a máxima chega aos 27°C. A previsão se mantém estável para quinta e sexta, com maior oscilação térmica. No fim de semana, a temperatura cai bruscamente. O sábado será instável, mas o domingo de Páscoa promete ser ensolarado.