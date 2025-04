Jessie Jazz faz show gratuito no Multipalco Eva Sopher na véspera de feriado

O projeto Mistura Fina, que recebeu, em sua mais recente edição, uma apresentação da artista Shana Müller, anuncia a cantora porto-alegrense Jessie Jazz como a próxima atração. Desta vez, o evento ocorre às 19h desta quinta-feira (17), e é sediada no Teatro Oficina Olga Reverbel, dentro do Multipalco Eva Sopher (praça da Matriz, s/nº). A entrada é gratuita, sem a necessidade de inscrição prévia.



Com uma sonoridade autoral fortemente inspirada pelas décadas de 1960 e 70, a cantora Jessie Jazz produz músicas com uma estética vintage, que refletem os comportamentos humanos e a força transformadora da arte. Através de seus arranjos de jazz, soul, funk, blues e outras vertentes da musicalidade negra, a cantora realiza performances que apostam na sensibilidade, transmitindo ao espectador reflexões e sentimentos universais.