Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, pressionadas por ações de chips

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, à medida que um tombo da Nvidia no after hours pesou em ações de semicondutores locais.



Ontem, a gigante de semicondutores Nvidia alertou que prevê um encargo de até US$ 5,5 bilhões relacionado a restrições que o governo dos EUA impôs à exportação de seus chips AI H20 para a China, no último lance da crescente guerra comercial entre Washington e Pequim. Como resultado, a ação da Nvidia tombou 6,31% no after hours e mostra perdas semelhantes no pré-mercado de Nova York nesta manhã.



Dados fracos de encomendas da ASML, fabricante holandesa de equipamentos para produção de chips, também pesaram em ações asiáticas do setor.



O índice japonês Nikkei caiu 1,01% em Tóquio hoje, a 33.920,40 pontos, pressionada pelas ações da Advantest (-6,5%) e Renesas Electronics (-4,2%), ambas da indústria de semicondutores. Em Seul, o sul-coreano Kospi recuou 1,21%, a 2.447,43 pontos, em meio à baixa de 3,7% da SK Hynix, que fornece chips de memória de alta largura de banda para a Nvidia.



Já o Hang Seng teve queda de 1,91% em Hong Kong, a 21.056,98 pontos, influenciado por ações de tecnologia e do setor automotivo e interrompendo uma sequência de seis pregões de ganhos, e o Taiex cedeu 1,96% em Taiwan, a 19.468,00 pontos, sob o peso da ação da TSMC (-2,51%), maior fabricante de semicondutores do mundo.



Na China continental, os mercados ficaram sem direção única, após dados de crescimento melhores do que o esperado e em meio à reação positiva de ações locais de chips à notícia da Nvidia. O índice Xangai Composto subiu 0,26%, a 3.276,00 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,10%, a 1.878,92 pontos. Na área de semicondutores, Hygon Information Technology e SMIC avançaram 2,7% e 1,8%, respectivamente.



No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) chinês teve expansão anual de 5,4%, superando projeção de avanço de 5,1%. Apenas em março, as vendas no varejo e a produção industrial também aumentarem mais do que o esperado. Nos últimos meses, Pequim tem prometido ampliar estímulos fiscais e monetários em meio à imposição de massivas tarifas a bens chineses pelo governo Trump.



Na Oceania, a bolsa australiana ficou marginalmente no vermelho, após dois pregões positivos. O S&P/ASX 200 caiu 0,04% em Sydney, a 7.758,90 pontos.