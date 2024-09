Felipe Camozzato defende concessão do Dmae com fiscalização

Primeira entrevista do JC da série com candidatos à prefeitura de Porto AlegreEm entrevista ao Jornal do Comércio, Felipe Camozzato, candidato à prefeitura de Porto Alegre pelo Partido Novo, destaca suas principais propostas. Ele defende a concessão do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) para garantir eficiência nos serviços. Camozzato também fala sobre a necessidade de reformular a prevenção de enchentes, melhorar a educação básica focando em português e matemática, e ampliar parcerias para apoiar a população em situação de rua. Ele propõe a telemedicina como solução na saúde e a concessão de subsídios no transporte público, alinhados à qualidade do serviço.