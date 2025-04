Liga dos Campeões - nesta terça-feira, iniciaram as quartas de final da competição. Na Alemanha, Bayern de Munique 1x2 Inter de Milão. Em Londres, Arsenal 3x0 Real Madrid. Hoje jogam, às 16h, Barcelona x Borussia Dortmund e PSG x Aston Villa. Libertadores - Pela 2ª rodada da competição, jogam nesta quarta, às 19h, Nacional-URU x Bahia (Grupo F) e Olimpia-PAR x Vélez Sarsfield-ARG (H). Às 21h30min, tem Flamengo x Central Córdoba-ARG (C), Bolívar-BOL x Sporting Cristal-PER e Palmeiras x Cerro Porteño-PAR (G). Às 23h, jogam LDU-EQU x Deportivo Táchira-VEN (C). Sul-Americana - Pela 2ª rodada, nesta quarta, às 19h, tem Huracán-ARG x Racing-URU (Grupo C), Palestino-CHI x Unión Santa Fé-ARG (E). Às 21h30min, jogam Cruzeiro x Mushuc Runa-EQU (E), União Espanhola-CHI X Once Caldas-COL (F) e Lanús-ARG x Melgar-PER (G). Copa do Brasil - Os confrontos da 3ª fase do torneio serão conhecidos nesta quarta. A partir das 15h, a CBF vai sortear os duelos e também os mandos de campo em sua sede, no Rio de Janeiro. O sorteio terá transmissão da CBF TV. Sul-Americano - O Brasil sub-17 enfrenta o Chile em busca da classificação para a próxima fase da competição. A seleção é a 1º colocada do grupo B, com 10 pontos. Os times vão a campo no gramado do Cartagena, às 18h. Flamengo - Depois de uma longa novela, o Rubro-Negro anunciou a renovação de contrato com Gerson até 2030. O clube divulgou a informação em suas redes sociais brincando com o apelido do meia de "Coringa": "Seguirá aterrorizando os rivais por mais cinco anos". Super Mundial - Os árbitros vão usar câmeras corporais ao longo do torneio disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos, para oferecer "uma nova experiência" aos torcedores. Fórmula 1 - Foi confirmado que o Brasil terá dois pilotos na pista no primeiro treino livre do GP do Bahrein, a partir da sexta-feira. Gabriel Bortoleto, da Sauber, terá a companhia de Felipe Drugovich, na Aston Martin.