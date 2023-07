Nouhaila Benzina, do Marrocos, se torna 1ª jogadora a usar um hijab em uma Copa do Mundo

A partida entre Marrocos e Coreia do Sul , pelo Grupo H da Copa do Mundo Feminina, teve pela primeira vez na história do torneio uma jogadora em campo vestindo um hijab. O véu islâmico que cobre a cabeça e o pescoço, mas deixa o rosto à mostra, era proibido pela Fifa até 2014. A zagueira Nouhaila Benzina, de 25 anos, foi a responsável pela quebra do tabu.. Em seu Twitter, a Fifa celebrou o feito. "Nouhaila Benzina fará história na Copa do Mundo Feminina da Fifa na Austrália e Nova Zelândia em 2023. A estrela marroquina será a primeira jogadora a competir no torneio vestindo um hijab", escreveu a entidade.