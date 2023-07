Temperatura no Vale da Morte, nos EUA, passa de 53°C

As temperaturas no Vale da Morte, que se estende ao longo da fronteira da Califórnia central com Nevada, nos EUA, atingiram 53,3°C no último domingo (16), na região de Furnace Creek, informou o Serviço Meteorológico Nacional. Diversos pontos do planeta têm registrado recordes de temperatura, em meio a uma onda de calor que está assando quase todo o planeta. "Com o aquecimento global, essas temperaturas estão se tornando cada vez mais prováveis de ocorrer", disse Randy Ceverny, da Organização Meteorológica Mundial. Na foto, um bombeiro do condado de San Bernardino enxuga a cabeça enquanto o Oak Fire queima perto de Fontana, durante a última terça-feira (19). Milhões sofreram com o calor intensos, quando os incêndios aumentaram, as preocupações com a saúde aumentaram e o mundo parecia se dirigir para o mês mais quente de julho em registro.