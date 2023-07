Cataratas do Iguaçu atinge vazão de 7 milhões de litros por segundo

O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, registrou nesta quarta-feira (12) a vazão de 7 milhões de litros d’água por segundo. A vazão está 5 vezes acima da média, que é de 1 milhão e 500 mil litros. O passeio pela atração natural está sendo realizado normalmente. Todos os passeios do parque estão liberados, incluindo a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo, o passeio de barco com o Macuco Safari, o Restaurante Porto Canoas e o sobrevoo de helicóptero com a Helisul, garantindo um espetáculo completo para quem visita. O parque se consolidou como referência na conservação da natureza e no turismo sustentável no mundo. A unidade de conservação brasileira, localizada no Oeste do Paraná, faz fronteira com a Argentina, na província de Missiones. Para visitar o parque é necessário adquirir o ingresso pelo site oficial, exclusivamente on-line.