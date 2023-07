Parada de Luta LGBTQIA+ encheu o Parque da Redenção no último domingo

Com a temática "LGBTs na Rua, A Luta Continua!", foi realizada no último domingo (2) a 16° edição da Parada de Luta LGBTQIA+. O evento ocorreu em Porto Alegre e envolveu a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) do governo do RS, a prefeitura municipal de Porto Alegre e iniciativas populares. Contando com trio elétrico e outras atrações, o evento também trouxe autoridades, ativistas, militantes e representantes de movimentos sociais para o Parque da Redenção, ponto turístico da capital gaúcha. A Brigada militar não divulgou ainda o número de participantes do evento, porém, a organização do evento contabiliza cerca de 30 mil pessoas. Além das montagens caprichadas para demonstrar o seu orgulho, algo que também chamadou a atenção foi a primeira participação da "ONG Crianças Trans Existem".