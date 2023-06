Passeio ciclístico promovido pelo Hospital Moinhos de Vento reúne centenas de pessoas no Parcão

Mais de 500 pessoas participaram da 3ª edição do Passeio Ciclístico promovido pelo Hospital Moinhos de Vento neste sábado (24) em Porto Alegre. A largada aconteceu às 10h30min no Parque Moinhos de Vento (Parcão), com um percurso de cerca de 12 quilômetros por vias como Goethe, Sarmento Leite, Loureiro da Silva, Edvaldo Pereira Paiva, Ipiranga e Silva Só. Crianças, adultos e ciclistas participaram da programação, que teve também atletas com deficiência visual, numa ação inclusiva. A ação faz parte da programação criada pelo Hospital para o Mês do Meio Ambiente e busca incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. "Queremos incentivar práticas sustentáveis, mobilizando a população a adotar a bicicleta, um meio de transporte não poluente e que não agride a natureza. Cuidar do meio ambiente é cuidar das pessoas, nosso propósito no Moinhos de Vento”, ressalta o superintendente administrativo Evandro Moraes.