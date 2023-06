Vaticano divulga primeiras imagens do Papa Francisco após cirurgia

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (15) as primeiras imagens do Papa Francisco, após ele passar por uma cirurgia na região abdominal, na semana passada. As fotos mostram o pontífice em visita ao departamento de oncologia pediátrica do hospital onde está internado, em Roma. Francisco deu entrada no hospital no último dia 7, quando passou por uma cirurgia de três horas para reparar uma laparocele, tipo de hérnia que se forma pela falha da cicatrização de uma operação anterior. Os médicos afirmam que a recuperação do Papa progride conforme o cronograma. Segundo o Vaticano, ele deve receber alta na manhã desta sexta-feira (16). "A evolução clínica continua regularmente. Os exames de sangue estão normais", diz o boletim médico. A agenda do Pontífice foi cancelada até domingo (18). Com informações da Folhapress.