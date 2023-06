Fóssil de dinossauro contrabandeado para a Alemanha retorna ao Brasil

O fóssil dinossauro Ubirajara jubatus, levado irregularmente para Alemanha em 1995, foi oficialmente devolvido ao Brasil neste domingo (4). A ossada do animal pré-histórico chegou em Brasília acompanhando uma delegação de autoridades alemãs que inclui a ministra das Relações Exteriores do país, Annalena Baerbock. A instituição escolhida para receber o valioso exemplar foi o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que pertence à Universidade Regional do Cariri (Urca), no Ceará, mesma região onde o animal viveu há cerca de 110 milhões de anos. A recuperação dos vestígios do animal é encarada pela comunidade paleontológica nacional como uma grande vitória contra o comércio irregular de fósseis. Com informações da Folhapress.