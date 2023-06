Queniano e brasileira vencem a 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre

cerca de 16 mil corredores de 16 países

A capital gaúcha recebeu neste fim de semana. No masculino, a vitória foi do quenianoneste domingo (4)e no feminino uma vitória paranaense, com a maratonista, maior da história da competição.. Este ano o evento foi dividido em dois dias. No sábado (3) foram realizadas a corrida rústica (7 km) e a meia-maratona (21.1 km); e no domingo, a maratona principal (42.195 metros). As provas tiveram as partidas na avenida Diário de Notícias, em frente ao Barra Shopping Sul, na Zona Sul da Capital, e percorreram os principais pontos turísticos da orla e Centro Histórico.