Casa Portuguesa de Gramado é reformada

Local que exalta a cultura luso-açoriana colonizadora de Gramado, a Casa Portuguesa recebeu melhorias nos últimos meses e deve ser reaberta para a comunidade e visitantes ainda nesta temporada de inverno. A casa ganhou um novo banheiro com acessibilidade, além de melhorias no piso, telhado e aberturas. Ângela Sayonara Lala de Oliveira, presidente do Centro Cultural Açoriano de Gramado RS, conta que as melhorias foram muito aguardadas. “Estamos realmente felizes com as melhorias da Casa Portuguesa, pois eram necessárias para que pudéssemos oferecer um bom trabalho para a comunidade de Gramado e visitantes. Sentimos que a Prefeitura e a Secretaria de Cultura estão tendo uma atenção especial em cuidar do patrimônio público cultural e da valorização da etnia portuguesa”, conta. A atração fica na Praça das Etnias, na avenida Borges de Medeiros.