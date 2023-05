Circuito cultural leva população em situação de rua a museus de Porto Alegre

Pessoas em situação de rua que integram oficinas da prefeitura observaram cada detalhe das visitas a museus da cidade durante o circuito cultural Inclusão pela Cultura. Os roteiros começaram em 9 de março e tiveram a última programação nesta terça-feira (23) no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A iniciativa é do movimento Porto Alegre Cidade Educadora, por meio da Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre (Remic-POA), e da Rede Geração Pop Rua da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é aproximar grupos em situação de vulnerabilidade social das instituições culturais. A programação incluiu espaços como o Museu de Artes do Rio Grande do Sul, Espaço Força e Luz, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa e Museu Militar, além da Casa de Cultura Mario Quintana e Fundação Iberê Camargo.