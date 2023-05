Fifa divulga logo oficial da Copa do Mundo 2026

A Fifa apresentou nesta quinta-feira (18) o logo oficial da Copa do Mundo de 2026 (foto). A entidade máxima do futebol mundial promoveu evento em Los Angeles, nos Estados Unidos, que será país sede da competição junto com México e Canadá, na primeira Copa do Mundo a ser disputada em três países - ela já havia sido dividida entre Japão e Coreia, em 2002. A próxima edição do principal torneio de futebol do planeta tem o slogan "Nós somos 26". O brasileiro e bicampeão do Mundo Ronaldo Fenômeno foi o principal convidado no evento de divulgação da logomarca oficial da Copa. Entre as novidades para o próximo campeonato, será o primeiro a ser disputado por 48 seleções, 16 equipes a mais que na edição de 2022.