Mais de 400 foguetes são lançados da Faixa de Gaza em meio a escalada de tensões

Após Israel lançar uma série de ataques aéreos que, centenas de foguetes foram disparados da Faixa de Gaza contra o país nesta quarta-feira (10). Desde o primeiro lançamento, sirenes de alerta soaram nas localidades israelenses em torno da Faixa de Gaza, e também em Beersheba, no leste, e Tel-Aviv, capital de Israel, no norte. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, relatou mais de. No entanto, "nenhum civil israelense foi ferido", afirmou o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, que pediu às pessoas nas áreas de fronteira com Gaza que permaneçam em abrigos, já que alguns foguetes causaram danos materiais. Na terça-feira (9),, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas. As informações são da Agência Estado.