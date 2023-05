Fortes chuvas na região central da Itália causam mortes e deixam desaparecido

Fortes chuvas na região da Emilia-Romagna, na Itália, causaram ao menos duas mortes e deixaram um desaparecido, informam as autoridades locais. Segundo as informações iniciais, a primeira vítima é um homem de mais de 80 anos, na província de Ravenna. A outra morte aconteceu em Fontanelice, na província de Bolonha, onde uma casa foi destruída com a força das águas. O prefeito de Bolonha, Matteo Lepore, afirmou que as autoridades estão preocupadas “com a área metropolitana” da cidade. “A quantidade de chuva que está caindo é muito alta. Precisamos ser muito cuidadosos”, acrescentou. Mais de 250 pessoas foram retiradas de suas casas nas duas províncias durante a madrugada. O Exército, a Defesa Civil e os bombeiros já fizeram cerca de 400 intervenções durante o período e seguem em alerta máximo.