Lula participa de encontro com sindicatos no Dia do Trabalho

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta segunda-feira (1) do ato unificado das centrais sindicais CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, Nova Central e Pública em comemoração ao dia dos trabalhadores e das trabalhadoras. O lema do encontro era Emprego, Renda, Direitos e Democracia, e a atividade foi realizada no Vale do Anhangabaú. No evento, Lula prometeu concluir Universidade Federal do ABC, inaugurar a Universidade Federal de Osasco e fazer a Universidade Federal da Zona Leste. O Dia do Trabalho é comemorado com feriado nacional no Brasil desde 1924. Entretanto, a data ganhou maior relevância durante o período do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, que utilizava o momento para anunciar medidas relacionadas ao trabalhador.