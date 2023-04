Entidades recebem meia tonelada de carne doada pela Expochurrasco

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Porto Alegre recebeu 500 quilos de carne doados pela Expochurrasco, evento que ocorreu no Parque Harmonia no fim de semana passado. A ação foi realizada na segunda-feira (24). Os kits de doação incluíram, além da proteína animal, legumes, temperos e pães. Os alimentos foram repassados a entidades assistenciais. Organizado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), a Expochurrasco marcou o lançamento oficial do selo que confere a Porto Alegre o título de Capital Mundial do Churrasco.

