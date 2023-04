Leite inaugura pavimentação e vistoria ligação regional em Tapejara nesta quinta

Cumprindo agenda no Norte e no Alto Uruguai, o governador Eduardo Leite inaugurou, nesta quinta-feira (20), uma obra do programa Pavimenta em Tapejara e vistoriou a ligação regional entre o município e Charrua. Recebido por dezenas de pessoas na cidade, Leite participou da solenidade de liberação do trânsito na Avenida Valdo Nunes Vieira, que recebeu investimento de R$ 834 mil. Em seguida, o governador vistoriou a ligação regional entre Tapejara e Charrua. O primeiro trecho da obra, com três quilômetros de extensão, já está pronto. Até o momento, o Estado investiu R$ 9,5 milhões no projeto, que tem como valor final R$ 23 milhões. O prefeito de Tapejara, Evanir Wolff, e outras lideranças locais estavam presentes, e pediram que o governo também avalie a possibilidade de pavimentar a ligação entre Tapejara e Água Santa.