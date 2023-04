Cerimônia do Fogo Sagrado reúne milhares em Jerusalém

Cristãos ortodoxos se reuniram neste sábado (15) com velas acesas ao redor da Edícula, tradicionalmente considerada o local do enterro de Jesus Cristo, durante a cerimônia do Fogo Sagrado na igreja do Santo Sepulcro na Cidade Velha de Jerusalém em 15 de abril de 2023 na véspera do Domingo de Páscoa ortodoxo. A cerimônia celebrada da mesma forma há 11 séculos, é marcada pelo aparecimento do "fogo sagrado" nas duas cavidades de cada lado do Santo Sepulcro. A cerimônia celebra a misteriosa ressurreição de Jesus e reúne milhares de cristãos todos os anos, tendo sido afetada com restrições nos últimos anos em razão da pandemia da Covid-19.