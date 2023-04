Animais de zoológico croata recebem "ovos de páscoa"

A páscoa também chegou para os animais do zoológico de Zagreb, capital da Croácia. Na manhã desta segunda-feira (10), os residentes do local foram presenteados com mimos em alusão à celebração católica. Os "ovos de páscoa" feitos com alimentos que compõem a dieta de cada espécie foram entregue para gibões, leões e ursos pardos, além de uma série de outras espécies abrigadas no zoo. Os gibões são uma espécie de primata que possuem braços extremamente longos. Isso permite que eles se movimentem através da chamada braquiação, no qual eles passam de um lugar para outro se segurando de galho em galho. Estes animais são típicos do sudeste asiático, e estão sob constante ameaça do desmatamento, que é recorrente no local devido a extração do óleo de palma e da caça ilegal.