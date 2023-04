Em cerimônias com homenagens, Blumenau enterra crianças assassinadas em atentado a creche

Familiares sepultaram, nesta quinta-feira (6), os corpos dasvítimas do, um dia após o massacre que comoveu o País. Os velórios foram marcados por emoção, orações e homenagens. Bernardo Cunha Machado, 5, Bernardo Pabst da Cunha, 5, e Larissa Maia Toldo, 7, foram sepultados no Cemitério São José. Já o enterro de Enzo Marchezin Barbosa, 4, ocorreu no cemitério Salto Norte. O assassino, que segundo as autoridades atuou de forma "isolada", pulou o muro da creche particular Cantinho do Bom Pastor na quarta (5) pela manhã e foi direto para o pátio, onde atacou várias crianças com um machadinho. Ele. As outras, informou o Hospital Santo Antônio em um comunicado. Com informações da AFP e Folhapress.