EPTC revitaliza 279 travessias de pedestres no entorno de escolas da Capital

No primeiro trimestre de 2023, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), realizou a manutenção de 279 faixas de segurança no entorno de escolas da Capital. Os serviços fazem parte da Operação Escola, que tem o objetivo de melhorar a acessibilidade e a segurança viária no entorno das instituições de ensino. “A qualificação da sinalização viária é uma das demandas permanentes da EPTC para a redução do número de vítimas no trânsito. Até o final do ano de 2023, está prevista a revitalização de mais de mil travessias de pedestres em escolas”, destaca o engenheiro Flávio Caldasso, diretor técnico da EPTC, em nota divulgada pela prefeitura. As pinturas são efetuadas pelas equipes da Gerência do Mobiliário e Sinalização Viária da EPTC (GMSV) e de empresa terceirizada. O serviço ocorre prioritariamente à noite para minimizar os impactos no trânsito.