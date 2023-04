Estudantes desfilam no Dia de Independência do Senegal

O Senegal celebra nesta terça-feira (4) os 63 anos de sua Independência Nacional. A data é celebrada no país africano com um feriado nacional marcado por desfiles, que envolvem os estudantes do país, na capital, a cidade de Dacar. O Senegal foi uma das colônias francesas no continente africano. Em 1958, o território declarou sua independência de Mali. Logo após declarar sua independência, o Senegal adotou a bandeira que representa o país até hoje, e é composta pelas cores verde, vermelho e amarelo, e uma estrela verde no centro. A nação, que possui cerca de 16,8 milhões de habitantes, é atualmente presidido porMacky Sall, que foi eleito em março de 2012.