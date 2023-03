Piso desaba em templo na Índia e causa 36 mortes

O desabamento do piso de um templo hindu na Índia provocou 36 mortes, informou a polícia local, após equipes de emergência encontrarem o corpo da última pessoa que estava desaparecida. Dezenas de fiéis celebravam, na quinta-feira (30), uma grande festa religiosa na cidade de Indore quando o chão cedeu e as vítimas caíram em um poço ladeado por uma escada usada em rituais religiosos (foto). No local estavam mulheres, crianças e um bebê de 18 meses, que caíram em um poço de 7,5 metros de profundidade, informou o jornal Times of India. O governo do país prometeu indenizações de 200 mil rupias (cerca de 2,4 mil dólares) aos parentes das vítimas. Além disso, uma investigação sobre o caso foi aberta. Templos em toda a Índia estavam lotados de fiéis para o festival Ram Navami, que celebra o aniversário da divindade hindu Rama. Com informações da AFP.