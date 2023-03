Vaticano devolve fragmentos do Parthenon para a Grécia

Em o que chamou de um "gesto de amizade", o Vaticano devolveu à Grécia três fragmentos do Parthenon que estavam sob sua posse. Em cerimônia realizada na última sexta-feira (24), um curador do Museu da Acrópole em Atenas segurou a peça juntamente a toda a estrutura de sua escultura original. As peças se juntaram às outras 4 mil que já estão em exposição no prédio da instituição. O Parthenon foi fundado como templo de veneração dedicado à deusa Atena, divindade da sabedoria na cultura grega antiga. A construção fica na Acrópole, no centro da capital grega. Acredita-se que o prédio era originalmente pintado de azul, vermelho e dourado. Na sala de adoração, havia uma estátua da deusa com cerca de 10 metros de altura, que era decorada com braceletes.