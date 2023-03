Greve por maiores salários na Alemanha paralisa sistemas públicos de transporte

Uma greve de um dia convocada por sindicatos da Alemanha paralisou em boa parte os trens, aviões e sistemas públicos de transporte do país nesta segunda-feira (27). A paralisação dos trabalhadores pede melhores salários para lidar com a inflação. Os sindicatos querem um aumento salarial de pelo menos 10,5%, e descartaram a oferta dos empregadores de aumento de aproximadamente 5% em dois anos, mais pagamentos pontuais. A empresa ferroviária Deutsche Bahn chamou as demandas do sindicato de exageradas e alertou que milhões de passageiros e milhares de empresas que transportam mercadorias por trem seriam afetados. Três dias de negociações entre os dois lados estão agendados. Com informações da AFP.