A fim de evitar acidentes, faixa de trânsito que ilumina pedestres é testada no Ceará

Ao atravessar uma via movimentada à noite, luzes acendem sobre o pedestre (foto) para que motoristas tenham mais facilidade de identificá-lo. Este é o projeto que envolve inteligência artificial e está em fase de pesquisa e testes em Fortaleza, capital do Ceará. A primeira avaliação foi realizada em uma avenida com intenso tráfego e de circulação de veículos em curva, algo que pode afetar a visibilidade do condutor sobre o pedestre. O sistema, chamado de SecurOS Soffit, possui um conjunto de luzes, que é acionado por inteligência artificial, e que identifica a presença humana em faixa de pedestres. A partir do movimento de passagem, a iluminação dinâmica é ativada e lança feixes de luz sobre quem caminha, do início à conclusão da travessia. As informações são da prefeitura de Fortaleza (CE).