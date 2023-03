Avenida Mauá tem trânsito intenso na primeira manhã do South Summit em Porto Alegre

A abertura do South Summit Brazil nesta quarta-feira (29) registra movimentação intensa na região do Cais Mauá, em Porto Alegre. O trânsito nas avenidas Mauá (foto) e Sepúlveda e em várias outras vias do Centro Histórico registrou fluxo intenso de veículos desde as primeiras horas da manhã. No primeiro compromisso do evento de inovação e tecnologia, visitantes lotaram o auditório com capacidade para 1,4 mil pessoas. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas acompanhem o South Summit, que terá mais de 900 palestrantes. Até sexta-feira (31), último dia do evento, as faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares para dar maior fluidez ao trânsito. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, agentes da EPTC estão no eixo de acesso ao South Summit, fazendo o monitoramento e com rondas ostensivas na região. Pontos de táxi estarão à disposição do público junto à entrada principal do evento, via Cais Embarcadero. No local também estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.