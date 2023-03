South Summit começa com oito palcos e expectativa de receber mais de 20 mil pessoas

Começando nesta quarta-feira (29), o South Summit Brasil 2023 inicia em clima de otimismo e com grandes expectativas para os próximos dias. Ocupando mais de 22 mil metros quadrados com oito palcos e mais de 900 palestrantes, o evento, que ocorre até sexta-feira (31), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre, espera receber cerca de 20 mil pessoas durante os três dias.

LEIA TAMBÉM: Confira a cobertura completa do South Summit

Buscando fomentar conexões entre startups, empresas e fundos de investimento mundiais, a cerimônia de abertura contou com a presença de nomes como María Bemjumea, fundadora e presidente do evento; José Renato Hopf, presidente da South Summit Brasil; André Godoy, superintendente do Sebrae-RS; Gustavo Werneck da Cunha, CEO da Gerdau; Ricardo Gomes Santos, vice-prefeito de Porto Alegre e Gabriel Souza, vice-governador do Estado.

Porto Alegre é uma cidade absolutamente incrível. Quero receber a todos com muita alegria nesta segunda edição do South Summit Brasil ”, declarou. Maria também agradeceu e parabenizou os 47 finalistas da competição (31 brasileiros e 16 internacionais), selecionados entre mais de dois mil inscritos, de mais de 70 países. Ao final do terceiro dia, cinco startups serão anunciadas vencedoras e receberão mentorias e orientação de especialistas. A fundadora do evento, Maria Benjumea , abriu a programação com muito entusiasmo, afirmando estar muito feliz por estar, pelo segundo ano consecutivo, participando do evento sediado na capital gaúcha. “”, declarou. Maria também agradeceu e parabenizou os 47 finalistas da competição (31 brasileiros e 16 internacionais), selecionados entre mais de dois mil inscritos, de mais de 70 países. Ao final do terceiro dia, cinco startups serão anunciadas vencedoras e receberão mentorias e orientação de especialistas.

O superintendente do Sebrae RS, André Godoy, também participou da cerimônia de abertura. “Para o Sebrae, é quase uma consequência natural estar aqui. Com uma programação cinco vezes maior do que a edição do ano passado, a nossa relação com o South Summit é de confiança. Desta vez, não estamos aqui só como apoiadores, mas sim ajudando a construir esse polo de empreendedorismo e inovação no Rio Grande do Sul, colocando o Estado no mapa mundial da inovação com esse evento incrível”, declarou.

Definindo-se como um entusiasta da inovação, Gustavo Werneck da Cunha, CEO da Gerdau, acredita que, desde o último evento, muita coisa mudou no ecossistema inovador da Capital e do País. “Progredimos muito na geração de conhecimento e ampliamos o potencial que o Brasil tem. Que este ano possamos colocar planos em prática para que, ano que vem, quando chegarmos aqui, possamos alcançar outro patamar”, projeta para os dias de evento.

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, também presente na abertura, definiu a capital gaúcha como casa da inovação. “A inovação é nômade, ela se move pelo mundo, vai atrás de ambientes, ideias, pessoas, espaços onde essas conexões possam se desenvolver e, durante essa semana, Porto Alegre é, sim, a casa e lugar da inovação”, afirma. O vice-governador do Estado, Gabriel Souza, agradeceu a presença de todos que, no primeiro momento da programação, lotaram o auditório com capacidade para 1,4 mil pessoas. Ele desejou um ótimo evento e estadia para todos presentes.

Painel com Nizan Guanaes aborda a gestão

Após a abertura, o segundo painel a ocupar o palco da Arena Stage foi conduzido Will Weisman, fundador do Kittyhawk Ventures, com Nizan Guanaes, CEO da N. Ideas Consultoria, um dos principais estrategistas de comunicação do Brasil. O painel abordou o poder do desnecessário ao pensar gestão.

Reconhecido como um dos cinco brasileiros mais influentes do mundo segundo o Financial Times, Nizan, que participou de forma remota do South Summit, afirmou que é preciso estar focado na tecnologia e elogiou o governador do Rio Grande do Sul. "Tenho uma admiração fantástica pelo Eduardo Leite. É uma pessoa que pode liderar essa revolução disruptiva", garantiu.

Sobre o South Summit:

No Brasil, a iniciativa é uma correalização do Governo do Estado do RS, e deve ocorrer na capital gaúcha até 2027. A primeira edição foi em maio de 2022 e reuniu mais de 500 palestrantes nacionais e internacionais. Mais de 20 mil pessoas passaram pelo evento, totalizando 40 mil contatos realizados e mais de 2,5 mil reuniões com cerca de 8,5 mil empresas, 3,3 mil startups e 450 investidores. Incluindo mais de 90 fundos (20 internacionais), com uma carteira de investimentos que somam mais de $65 bilhões de dólares para negócios na América Latina.