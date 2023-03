O que acompanhar no primeiro dia do South Summit

O South Summit Brazil começa nesta quarta-feira (29). Para acompanhar um evento com mais de 900 palestrantes, a dica é estudar a programação e já definir os painéis que são inegociáveis para você e, então, construir a sua grade conforme os interesses e considerando também os tempos de deslocamentos entre os locais.



Painel de boas-vindas

9 até 9h20

Arena Stage

José Renato Hopf, South Summit Brasil & 4all

María Benjumea, CEO South Summit

Diego del Alcázar, IE University

Gustavo Werneck da Cunha, Gerdau



Da necessidade ao impossível: fundadores e líderes

9:20 até 09:45

Arena Stage

Luiza Helena Trajano, Magalu



O poder do desnecessário

9:45 até 10:05

Arena Stage

Nizan Guanaes, N.Ideias Consultoria



Os capitalistas de risco também captam fundos: quem investe nos investidores?

10 até 10:40

Growth Stage

Fabiana Fagundes, FM/Derraik

Javier Cueto, Imagine Ventures



Inovando para um mundo melhor: como as equipes de inovação impulsionam as soluções ESG

10:20 até 10:50

Arena Stage

Eduardo Lorea, CEO Numerik

Rodrigo Figueiredo, Ambev



Equilibrando propósito e lucro: o papel crítico do impacto positivo na sustentabilidade dos negócios

10:55 até 11:10

Arena Stage

Tania Cosentino, Microsoft Brasil



O crescimento das criptomoedas pode expandir o agronegócio

11 até 11:30

The Next Big Thing

Carlos Eduardo Aranha, SLC Agricola

Eduarda Schneider, Agricon Business

VC Check: da ideia ao IPO

2 até 2:35

Growth Stage

João Kepler Braga, Bossanova Investimentos

Claudio Berquo, BTG Pactual

Novas lideranças: a evolução da educação

2:55 até 3:20

Arena Stage

Pedro Freitas Valerio, Instituto Caldeira

Arva Rice, CEO New York Urban League

O futuro da inclusão: as favelas como uma força empreendedora

3:20 até 3:40

Arena Stage

Celso Athayde, Favela Holding e CUFA



Mercado de Carbono e Tecnologia

3:40 até 4:05

The Next Big Thing

Fersen Lambranho, GP e G2D Investments

Luis Adaime, moss



Acompanhando as tendências para cooperações valiosas

6:05 até 6:35

Growth Stage

Paulo Padula, Plug and Play Brazil

Paulo Costa, Cubo Itaú

Carolina Morandini, Accenture