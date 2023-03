Segundo sábado do Trote Solidário acontece neste final de semana

O segundo sábado de Trote Solidário de Porto Alegre e da região metropolitana será realizado neste sábado (1). No evento, os calouros dos cursos de medicina da UFRGS, Ufcspa, Pucrs, Unisinos, Ulbra e Feevale arrecadarão alimentos em frente aos supermercados das cidades participantes. A iniciativa é promovida pelo Núcleo Acadêmico do Simers (NAS) existe há 15 anos, e busca acabar com as recepções aos calouros utilizando violência física. Ao longo da história do Trote, já foram arrecadados quase 360 mil toneladas de alimentos e 7085 bolsas de sangue, com a participação de 17 mil acadêmicos de Medicina do Estado. A edição de 2023 do trote Solidário irá acontecer até o dia 20 de abril.