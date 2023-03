Viaduto da avenida Teresópolis é revitalizado e recebe intervenção artística

As equipes contratadas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) concluíram a revitalização do viaduto da avenida Teresópolis. A última etapa das intervenções foi o grafite com o tema que remete aos símbolos da Zona Sul da Capital (foto). A recuperação iniciou-se em novembro do ano passado com a limpeza da estrutura, pequenos reparos e pintura que serviu como base para o grafite. Após a conclusão do serviço, os artistas Erick Citron, Leandro Alves e Ana Scarceli iniciaram a pintura com temas característicos da região, como o pôr do sol, prática de esportes na água, chimarrão e a natureza. No total, foram gastos R$ 401.534,49 para recuperar o viaduto, incluindo a intervenção artística, que faz parte do contrato entre a prefeitura e a DW Engenharia, responsável pelas intervenções.