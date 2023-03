Feira Vegana retorna ao Jardim do Dmae em edição de Páscoa

O Jardim do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, recebe pela primeira vez no ano a Feira Vegana, que ocorre neste domingo (2). Além das tradicionais bancas com peças de arte, cerveja artesanal, sushi, burgers, salgados, cosméticos e brechós beneficentes, a Feira terá doces, ovos de Páscoa, trufas e diversas opções de presentes. Esta edição terá 20 expositores no total. A atividade é organizada voluntariamente pelo Movimento de Defesa Animal do RS, e o lucro é destinado diretamente aos 295 animais atendidos pelas cinco ONGs participantes. O evento ocorre na rua 24 de Outubro, nº 200, no bairro Moinhos de Vento, das 12h às 18h. O jardim tem acesso gratuito e é aberto ao público.