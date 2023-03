Beira-Rio é iluminado em alusão ao South Summit Brazil

Entre quarta-feira (29) e sexta-feira (31), o Estádio Beira-Rio, cawa do Sport Clube Internacional, estará iluminado de roxo, em alusão ao South Summit Brazil, evento que reúne empreendedores de diversos segmentos no Cais Mauá. Além de ser um ponto turístico da cidade, a proximidade do Beira-Rio com o Cais, ambos na Orla, ajuda a chamar atenção de quem visita a cidade para o evento. De acordo com a organização, a estimativa é que cerca de 20 mil pessoas compareçam ao evento ao longo dos 3 dias. A edição de 2023 é a segunda do evento, e a expectativa é que esse ano a realização desse ano supere a de 2022. Nesta quinta-feira (30),, empresária à frente da rede de lojas varejistas Magazine Luiza.