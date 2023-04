Flores de cerejeira desabrocham na Coréia do Sul

Assim como os primeiros sinais do outono já podem ser percebidos no Brasil, a primavera já começou a dar evidências de sua chegada na Coréia do Sul. Em frente a Assembleia Nacional de Seoul, flores de cerejeiras totalmente abertas foram registradas nesta sexta-feira (31). A flor de cerejeira é a flor nacional do Japão. Essas plantas crescem de forma bastante lenta, e, normalmente, sua altura varia entre 4 e 10 metros de altura. Apesar de não produzirem os tradicionais frutos - as cerejeiras - as folhas dessas árvores são comestíveis, e podem ser utilizadas em diversos pratos e sobremesas. Após desabrochar, a flor de cerejeira dura apenas três dias, e simboliza amor, felicidade, renovação, beleza, feminilidade e esperança.