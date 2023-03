Colômbia alerta sobre risco de erupção do vulcão Nevado del Ruiz

Autoridades colombianas alertaram nesta sexta-feira (31) que o vulcão Nevado del Ruiz (foto), localizado no oeste do país, registrou um. "Temos um alerta laranja, devido à mudança na sismologia do vulcão Ruiz. Os prefeitos devem preparar os protocolos para este estado de alerta", disse em sua conta no Twitter o. Com quase, o Nevado del Ruiz é um dos 25 vulcões ativos e monitorados que existem na Colômbia. Ele é lembrado pela tragédia na desaparecida cidade de Armero, em novembro de 1985, quando entrou em atividade e provocou uma avalanche, causando mais de 25 mil mortes. Em dezembro do ano passado, um. Com informações da AFP.