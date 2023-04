Marcha Silenciosa é realizada em SP com homenagens as vitimas da ditadura

Em alusão aos 59 anos do Golpe Civil Militar, uma homenagem as vítimas ditadura foi realizada em São Paulo no domingo (2). Fotografias retratando cidadãos que sofreram violência estatal foram utilizadas como símbolo durante a Marcha Silenciosa que foi realizada. Além das fotos, rosas vermelhas também foram levadas ao local da manifestação, como forma de homenagem. O Golpe Civil Militar que atingiu o Brasil foi realizado entre os dias 31 de março e 1º de abril de 1964. O evento instaurou um regime ditatorial no país, que perdurou até 25 de março de 1985. Durante o regime, o Brasil foi presidido por 5 militares. De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, a ditadura no Brasil deixou 434 mortas ou desaparecidas. O regime acabou com anistia geral e irrestrita, o que fez com que não houvesse julgamento dos crimes cometidos no período.