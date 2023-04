Ataque à creche aterroriza Blumenau

Um homem de 25 anos invadiu a creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, em Santa Catarina, e matou quatro crianças que estavam no parquinho da insitutição, de acordo com a Polícia Militar e o Corpo dos Bombeiros do estado. As vítimas são três meninos e uma menina, com idade entre 5 e 7 anos.

Uma machadinha foi usada na ação, segundo o tenente Márcio Filippi, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Conforme as informações iniciais, o assassino chegou em uma moto, pulou o muro e escolheu as vítimas aleatoriamente. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele decidiu fugir pulando novamente o muro.

Segundo a polícia, o autor não tinha aparentemente nenhuma ligação com a creche. Outras quatro crianças feridas foram socorridas e levadas para o hospital Santo Antônio. De acordo com a unidade, são duas meninas de 5 anos e dois meninos de 5 e 3 anos, nenhum em estado grave.

De acordo a PM, o autor do ataque se entregou no 10º BPM e se manteve calado. Uma das professoras da creche disse que trancou a sala onde se encontravam os bebês para tentar protegê-los. Ela confirmou que uma das armas utilizadas pelo autor era uma machadinha.

As vítimas são Bernardo Cunha Machado, 5 anos, Bernardo Pabest da Cunha, (4), Larissa Maia Toldo, (7) e Enzo Marchesin Barbosa (4). O delegado Ulisses Gabriel, chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, afirmaram que ainda não se sabe as motivações para o crime.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), decretou luto oficial de três dias no estado. "O assassino já está preso. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", afirmou.

No Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de "monstruosidade" o ataque. "Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas", escreveu.

O clima em frente à creche, localizada na rua dos Caçadores, bairro da Velha, é de consternação. Há mobilização de bombeiros e policiais para atender familiares. Além de funcionar como creche e pré-escola, a unidade oferece no contraturno atividades educativas para alunos de escolas públicas conveniadas.

Em nota, o Ministério Público de Santa Catarina disse que vai acompanhar todos os desdobramentos nos âmbitos criminal e cível, "mas, no momento, quer externar sua profunda tristeza com o ocorrido e prestar condolências aos familiares das vítimas e aos envolvidos nessa tragédia que abala a todos os catarinenses".

A creche Cantinho Bom Pastor disse que ajudará nas investigações e que se solidariza com as famílias. "Estamos desolados com a tragédia ocorrida no dia de hoje no nosso ambiente escolar, sofrendo terrivelmente e sentindo as dores que afeta cada criança, familiar e amigo. Ainda estamos tentando entender o ocorrido, que atinge o que nos é mais sagrado: a integridade de nossas crianças, que sempre foram aqui recebidas com amor e carinho", declarou a instituição em nota.