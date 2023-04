Povos Originários recebem doação de alimentos de produtores da Feira Modelo

Na tarde de terça-feira (4), membros da etniaacampados no Parque Harmonia receberam uma doação de mais de. Os alimentos foram arrecadados entre os produtores dae entregue pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Desenvolvimento Social (SMDS) e Guarda Municipal. Cerca deforam contemplados. O grupo, vindo do interior do estado, está acampado no Parque onde realiza, até dia 9 de abril, a. Estarão expostos trabalhos com elementos naturais, como artigos em cerâmica, arte plumária e cestaria típica de Páscoa, dasTambém será realizada a exposição no Centro Histórico de Porto Alegre.