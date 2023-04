Tradicional Paixão de Cristo Morro da Cruz reuniu milhares de pessoas em Porto Alegre

Centenas de fiéis participaram na tarde desta Sexta-feira Santa, 7, da tradicional procissão da Paixão de Cristo, no Morro da Cruz. A encenação já é realizada há 64 anos no bairro São José, Zona Leste da Capital, e reúne moradores, artistas e visitantes que participam do auto de fé desde a Paróquia São José do Murialdo até o alto do morro. Para esta edição, a coordenação de Descentralização da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa, que promove o evento artístico com o Santuário São José do Murialdo, preparou uma série de novas cenas, a volta do palco principal e a participação de artistas profissionais. O destaque da celebração, como sempre, foi o vereador Aldacir Oliboni (foto), que interpretou Jesus Cristo mais uma vez, coisa que faz desde 1981.