Encenação da Paixão de Cristo do Morro da Cruz reúne artistas, moradores e alunos

Nesta sexta-feira Santa (7) aconteceu a 64ª edição da Paixão de Cristo do Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre. A programação começou às 14h30 com missa no Santuário São José do Murialdo. A partir das 15h30, ocorreu a encenação, seguida pela procissão e o auto de fé, com um grande elenco de artistas profissionais. Moradores do bairro também estiveram no evento como soldados romanos e habitantes da Palestina. Alunos do bairro Restinga participaram da cena dos milagres de Cristo. O evento segue alinhado com a Campanha da Fraternidade 2023, com a temática “Fraternidade e Fome”. O encontro iniciou em frente à igreja, na rua 1º de Março. Após, a procissão seguiu por mais de 1,5 quilômetro até o alto do Morro da Cruz, onde ocorreu a encenação dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo, finalizada com a crucificação e sua ressurreição.