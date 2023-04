Em mais um dia de protestos, franceses criticam Macron

A quinta-feira (13) foi marcada por greve de diversas categorias na França. Em ato que marcou o décimo segundo dia de manifestações após a aprovação da reforma da previdência do país europeu, manifestantes utilizaram cartazes para criticar o presidente Emmanuel Macron. Em um deles, era possível ler "Macron ditador. Não a escravidão dos idosos". A reforma da previdência defendida pelo político europeu foi aprovada sem votação no parlamento francês, o que gerou revolta por parte da população civil. Entre as mudanças mais impopulares, está o aumento da idade mínima da aposentadoria no país para 64 anos. Na sexta-feira (14), haverá uma votação do Conselho Constitucional francês para decidir se a legislação será anulada, podendo essa anulação se dar de forma total ou parcial.