Campanha POA Pinta Pet começa nesta quinta-feira na Capital

Com objetivo de conscientizar sobre a crueldade contra animais, a campanha POA Pinta Pet começa nesta quinta-feira (13). A iniciativa é da Associação dos Escultores do Estado do Rio Grande do Sul (Aeergs), que, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), irá expor esculturas de cães e gatos em museus, galerias, teatros e instituições de Porto Alegre. Quem circular pela Capital gaúcha de 13 de abril e 12 de maio poderá conferir as 20 obras. A mostra coletiva faz alusão ao Abril Laranja, mês de combate os maus-tratos em animais pelo mundo. Os artistas foram selecionados por edital. O secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre, Henry Ventura, ressalta a reflexão que a mostra oportuniza. Para ele, as obras da campanha permitem refletir artisticamente sobre o cuidado com os animais.