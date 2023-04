Água do chafariz da Redenção é retirada para limpeza e remoção de lodo da estrutura

O chafariz luminoso do Parque Farroupilha, a Redenção, está passando por serviços de limpeza nesta terça-feira (11). Para isso, a água foi retirada e desviada para a rede pluvial. Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) trabalham na remoção do lodo que se acumula no fundo da estrutura. Após o fim da limpeza, o lixo é separado e o material orgânico depositado próximo à vegetação. A água do entorno do chafariz deve ser recolocada até o fim da semana. Este serviço precisa ser feito a cada três meses, e a prefeitura de Porto Alegre ressalta a importância de a população não depositar resíduos no lago, pois contribuem para a poluição do espaço.