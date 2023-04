Comitiva gaúcha realiza reunião no Ministério das Relações Exteriores do Cazaquistão

A primeira agenda oficial daocorreu na tarde desta terça-feira (11) em Astana, horário local. O grupo liderado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) teve reunião no Ministério das Relações Exteriores para debater possibilidades de cooperação e ampliação do comércio exterior bilateral. A missão no Cazaquistão segue até sexta-feira. O objetivo da série de encontros entre Brasil-Cazaquistão é explorar possíveis áreas de cooperação, tendo em conta o potencial existente, com base em propostas de associações empresariais e empresas, além de alinhar a realização da terceira reunião no Brasil, no próximo ano. O evento contará com a presença, entre outras autoridades e lideranças industriais, do embaixador do Brasil no país, Rubem Antônio Correa Barbosa.