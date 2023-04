Delegação gaúcha chega em Astana para prospectar negócios no Cazaquistão

Guilherme Kolling

*De Astana (Cazaquistão)Após mais de 30 horas desde o início da viagem no aeroporto de Porto Alegre, a delegação gaúcha liderada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) chegou à capital do Cazaquistão, Astana, no início da manhã desta terça-feira (11), horário local – o fuso horário é de nove horas de diferença, à frente do horário de Brasília. O primeiro compromisso é uma reunião, à tarde, com o vice-ministro do Comércio e Integração do Cazaquistão, Kairat Torebayev. As agendas de prospecção de negócios no país da Ásia Central seguem até sexta-feira.Além do clima frio, com mínimas abaixo de zero grau em alguns momentos do dia, mesmo na primavera, o que primeiro chama a atenção em Astana é a organização urbana da cidade, com grandes avenidas e poucos pedestres, lembrando Brasília. Outro aspecto que une as duas capitais é o fato de que Astana foi uma cidade planejada e construída do zero, tendo sido criada em 1997, há pouco mais de 25 anos. Tem cerca de 1 milhão de habitantes, menos do que a antiga capital Almati, com mais de 2 milhões de pessoas.Construções modernas de edifícios altos e envidraçados vão ganhando lugar na paisagem de Astana, que tem muitos guindastes no seu horizonte, seja qual for o lado que se olhe. Tem também prédios com formas geométricas diferentes, projetadas por arquitetos estrangeiros. Outros trechos lembram a arquitetura de cidades europeias, com prédios mais baixos e elegantes. E também há construções mais sisudas, caso de algumas repartições públicas e alguns pontos com blocos residenciais que, juntos, se parecem com as formas mais repetitivas de edificações da antiga Alemanha Oriental e da extinta União Soviética – o Cazaquistão, por sinal, é uma das ex-repúblicas socialistas soviéticas, que se tornou independente em dezembro de 1991.